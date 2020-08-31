الداخلية السودانية تعلن وفاة 89 حالة وإصابة 44 جراء السيول والفيضانات

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 89 حالة وفاة، و 44 مصابا.
وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، أن 20 ألفا و 106 منازل، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 37 ألفا و 249 منزلا.
وأشار التقرير إلى تضرر 150 مرفقا، و318 متجرا ومخزنا، ونفوق 5379 رأس ماشية.
وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايتا الخرطوم، والنيل الأزرق (جنوب).
الداخلية السودانية تعلن وفاة 89 حالة وإصابة 44 جراء السيول والفيضاناتالإثنين، 31 أغسطس 2020 04:32 م
فيضان السودان
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أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 89 حالة وفاة، و 44 مصابا.
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