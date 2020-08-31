اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:11 م
خالد صلاح
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الداخلية السودانية تعلن وفاة 89 حالة وإصابة 44 جراء السيول والفيضانات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:32 م
الداخلية السودانية تعلن وفاة 89 حالة وإصابة 44 جراء السيول والفيضانات فيضان السودان
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 89 حالة وفاة، و 44 مصابا.
وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، أن 20 ألفا و 106 منازل، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 37 ألفا و 249 منزلا.
وأشار التقرير إلى تضرر 150 مرفقا، و318 متجرا ومخزنا، ونفوق 5379 رأس ماشية.
وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايتا الخرطوم، والنيل الأزرق (جنوب).


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