الداخلية السودانية تعلن وفاة 89 حالة وإصابة 44 جراء السيول والفيضانات

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أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 89 حالة وفاة، و 44 مصابا.

وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، أن 20 ألفا و 106 منازل، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 37 ألفا و 249 منزلا.

وأشار التقرير إلى تضرر 150 مرفقا، و318 متجرا ومخزنا، ونفوق 5379 رأس ماشية.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايتا الخرطوم، والنيل الأزرق (جنوب).