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"الخارجية اليمنية" تطالب بنقل مقر البعثة الأممية بالحديدة وتأمين عملها

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:44 م
"الخارجية اليمنية" تطالب بنقل مقر البعثة الأممية بالحديدة وتأمين عملها محمد الحضرمى - وزير الخارجية اليمنى
كتب محمد عبد العظيم

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طالبت الخارجية اليمنية، بضرورة نقل مقر البعثة الأممية بالحديدة وتأمين عملها، بحسب ما ذكرت قناة العربية ، مشيرة الى أن الحكومة اليمنية، أعلنت اليوم الإثنين، رسمياً تعليق مشاركتها في لجنة تنسيق إعادة الإنتشار في مدينة الحديدة، والتي تشرف عليها الأمم المتحدة .

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، أن المليشيات الحوثية تقوض عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وبارتكاب العديد من الخروقات التي تهدد وقف إطلاق النار في الحديدة.
 
 


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