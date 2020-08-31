اليوم السابع
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الخارجية الروسية: لافروف يجتمع بنظيره البيلاروسى فى موسكو

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:39 م
الخارجية الروسية: لافروف يجتمع بنظيره البيلاروسى فى موسكو ماريا زاخاروفا
أ.ش.أ

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي بعد غد، الأربعاء، في موسكو.

وقالت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "من المتوقع عقد محادثات بين كبيري الدبلوماسيين الروس والبيلاروس في موسكو في 2 سبتمبر المقبل".

وكانت موسكو قد أكدت أن الشعب البيلاروسي قادر على حل الأزمة الراهنة بمفرده، داعية دول الغرب إلى الامتناع عن التدخل في الأوضاع الداخلية الجارية هناك.. فيما تشهد بيلاروسيا موجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو، الذي يقود البلاد منذ عام 1994، فوزا ساحقَا في انتخابات الرئاسة التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر.  


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