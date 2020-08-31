الحماية المدنية تنقذ سيدة عالقة بسلم منزل منهار بأسوان

كتب محمود عبد الراضى

نجح رجال الحماية المدنية في انقاذ سيدة عالقة في منزل منهار بأسوان، حيث تلقى قسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان من المواطنين بإنهيار جزء من سلم أحد العقارات بدائرة القسم، ووجود (ربة منزل – مقيمة بمحل البلاغ) عالقة بالطابق الثانى.

على الفور إنتقل رجال الحماية المدنية ونجحوا فى إنقاذها وإنزالها من الشقة بإستخدام المعدات اللازمة، ولم يسفر ذلك عن حدوث أية إصابات، ولقي ذلك إستحسان الأهالى الذين قدموا الشكر لرجال الشرطة على دورهم فى الحفاظ على أرواح المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.