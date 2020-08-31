اليوم السابع
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الحكومة تنفى شائعات مد فترة طلبات التصالح.. وتؤكد: 30 سبتمبر آخر موعد

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:29 م
الحكومة تنفى شائعات مد فترة طلبات التصالح.. وتؤكد: 30 سبتمبر آخر موعد نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
ماجد تمراز

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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فترة الشهور الستة الحالية التى ستنتهي 30 سبتمبر، هى آخر موعد فيما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، ولا يوجد صحة على الإطلاق حول استخدام رئيس الوزراء لسلطاته لمد تلك الفترة، مشيرا إلى أن أى طلبات أو مبالغ سيتم دفعها من أجل التصالح، آخر موعد لها 30 سبتمبر، موضحا أن هناك حوالى نصف مليون طلب تصالح حتى الآن، وأنه من المتوقع أن عدد طلبات التصالح سيزيد قبل المهلة المحددة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج مساء dmc، الذى يذاع على قناة dmc، أن البت فى شكل المخالفات هو مسئولية اللجان التي تم تشكيلها لرصد المخالفات، وهي تتكون من مهندسين غير عاملين في الوحدات المحلية العادية، وهم من سيقدرون حجم وشكل المخالفة، مشيرا إلى أن هناك بعض المخالفات لا يجوز التصالح معها مثل البناء على أراضى ملك للآثار أو التعدى على حرم نهر النيل.

وأوضح أنه سيتم إزالة المخالفات التى جرى بناؤها قبل تطبيق القانون، ولكن بعد انقصاء المدة، وهناك عمليات إزالة تجري حاليا، حول مخالفات البناء التي تمت بعد صدور القانون، موضحا أن القانون بدأ في أبريل 2019 وتم تعديله في شهر يناير 2020.


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البناء المخالفات

التصالح على مخالفات البناء

التعدى على اراضى الدوله

قانون التصالح

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