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الحكومة: تلقينا أكثر من 400 ألف طلب تصالح.. وإجراءات رادعة على المخالفين

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:07 م
الحكومة: تلقينا أكثر من 400 ألف طلب تصالح.. وإجراءات رادعة على المخالفين المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ما تقوم به الدولة فى مصلحة الدولة وفى مصلحة المواطن، مشيرا إلى أن مصر تفقد 12% من الرقعة الزراعية نتيجة التعديات وليس من مصلحة أحد ذلك، كما أنه ليس من مصلحة المواطن البناء العشوائى والذى يضغط على مرافق الدولة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن 30 سبتمبر المقبل هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه عقب انتهاء فترة التصالح ستبدأ الإزلالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على التعامل الفورى والحاسم مع أى مخالفة بناء، كما أنه لن يتم السماح بأى مخالفة بناء جديدة أو أى بناء عشوائى مرة أخرى، مشددا على إحالة أى مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضية.

وذكر أن المنظومة بالتابلت ستدعم للإسراع فى الإبلاغ عن المخالفة، مشيرا إلى أنه خلال 48 ساعة من انتهاء مدة التصالح سيتم التعامل مع المخالفات والإزالة فورا، حيث أن القانون يحتوى على إجراءات رادعة يمكن تطبيقها على من لن يتصالح

من ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم قطع المرافق عن المبانى التى لم تلتزم بعملية طلاء الواجهات، كما سيتم دراسة واستخراج المتغيرات المكانية وإعداد تقارير خاصة بها وإرسالها للمحافظة فى صورة بيانات جدولية.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن طلبات التصالح منذ أسبوعين كانت 325 ألف طلب تصالح، وحاليا تجاوز 400 ألف طلب تصالح، مضيفا أن نسبة الإزلالات 6% من 2011 إلى 2018، 65 % من 2018 إلى 2020.


الحكومه

الازالات

قانون التصالح

مجلس الوزراء

اخبار

مخالفات البناء

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