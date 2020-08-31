اليوم السابع
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الحكومة تطلق الإنذار الأخير لأصحاب مخالفات البناء.. فيديو

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:44 م
الحكومة تطلق الإنذار الأخير لأصحاب مخالفات البناء.. فيديو

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا؛ لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية فى جميع المحافظات، والتى أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائى، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على أبرز تطورات متابعة ملف مخالفات البناء، وتوجيه الإنذار الأخير لأصحاب المخالفات قبل البدء فى تنفيذ الإزالات.


مخالفات البناء

الدكتور مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء

البناء المخالف

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