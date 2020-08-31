الحزب الحاكم الموالى للغرب فى الجبل الأسود يفقد الأغلبية فى الانتخابات

رويترز

أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية في جهورية الجبل الأسود اليوم الاثنين أن حزب رئيس البلاد ميلو ديوكانوفيتش تعرض لانتكاسة كبيرة إذ حصل الحزب الموالي للغرب على معظم الأصوات لكنه خسر الأغلبية، ليكون مضطرا للبحث عن شريك من أجل البقاء في السلطة.

وقالت لجنة الانتخابات استنادا إلى نتائج أولية لفرز كل الأصوات إن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود حصل على 35.06 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد.

وحصل تحالف أحزاب قومية صربية بالأساس باسم من أجل مستقبل الجبل الأسود والذي يسعى إلى توثيق العلاقات مع صربيا ورسيا على 32.55 بالمئة من الأصوات، بينما حصل حزب السلام أمتنا الوسطي المعارض كذلك للحزب الديمقراطي الاشتراكي على 12.53 بالمئة من الأصوات.

وجاءت النتيجة مخيبة لآمال ديوكانوفيتش الذي قاد الجبل الأسود أثناء الانهيار الدامي ليوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي وتفكك دولة مشتركة مع صربيا في 2006 ثم انضمام بلده إلى حلف شمال الأطلسي في 2017.