الحريرى يدعو لتشكيل حكومة لبنان الجديدة بسرعة

رويترز

قال رئيس الوزراء اللبنانى السابق سعد الحريرى إن حكومة لبنان الجديدة يجب أن تتشكل سريعا، داعيا إلى تشكيل الحكومة الجديدة من وزراء متخصصين.

وأضاف "هدفنا جميعا إعادة إعمار بيروت."

وفى السياق نفسه، قالت تقارير إعلامية لبنانية إن الحريرى يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء.

وتأتى تصريحات الحريرى تزامنا مع الزيارة المرتقبة التى يقوم بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وهى الزيارة الثانية له خلال أقل من شهر، منذ انفجار مرفأ بيروت فى 4 أغسطس الجارى.