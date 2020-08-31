وأوضح البيان أنه من ضمن الإجراءات المتخذة إنهاء توغل الميليشيات المسلحة وفرق المرتزقة التي تديرها أقطاب خارجية ، وتسعى لتنفيذ طموحاتها الاستعمارية في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن عدم تدخل الجيش الليبي حالياً في عمليات إعادة الاستقرار في غرب البلاد لا يعني على الإطلاق أنه ترك شعبه يواجه هذا المصير، وإنما يعطي الفرصة للعقلاء من ممثلي القبائل والمناطق غرب ليبيا لأن يعملوا بأنفسهم على بسط النظام في تلك المناطق.

ولفت إلى أن الجيش الليبي يتطلّع إلى أن تقود تلك الخطوات إلى إطلاق عملية سياسية ناجحة، من أجل إنهاء معاناة المواطنين.