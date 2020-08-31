اليوم السابع
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"التعاون الإسلامى" تشيد بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام فى السودان

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:36 م
"التعاون الإسلامى" تشيد بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام فى السودان الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
أ.ش.أ

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أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الاثنين، بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام في السودان.

وأعرب الأمين العام، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عن أمله في أن يبدأ السودانيون بهذا الاتفاق التاريخي حياتهم الجديدة نحو الاستقرار والازدهار، مؤكدا أن أطراف الاتفاق أثبتوا اليوم للعالم أجمع أن مصلحة بلادهم وأمنها فوق كل اعتبار، مناشدا بقية الأطراف بالدخول في مفاوضات جادة مع الحكومة الانتقالية بهدف التوصل لسلام شامل وعادل ودائم في جميع أنحاء السودان.

ونوه الأمين العام بجهود الوساطة، مُمثَّلة في دولة جنوب السودان، والدعم الكبير الذي وجده السودان من الشركاء الإقليميين والدوليين منذ بداية التفاوض، وصولاً لهذا الإنجاز المهم، مشددا على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت في دعم السودان، ومثمنا دورها الكبير داخل المنظمة، وجهودها التي تبذلها في تعزيز التضامن الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك.


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