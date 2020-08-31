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البنك المركزى: الدين الخارجى لمصر يتراجع لأول مرة في مارس الماضى ليسجل 111.3 مليار دولار

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:17 م
البنك المركزى: الدين الخارجى لمصر يتراجع لأول مرة في مارس الماضى ليسجل 111.3 مليار دولار البنك المركزى
أ.ش.أ

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أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر لأول مرة منذ سنوات بنهاية مارس الماضي 2020 إلى 111.3 مليار دولار مقابل 112.7مليار دولار في ديسمبر 2019 بتراجع قدره 1.4 مليار دولار .

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منه أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع خلال الفترة إلى 7ر31% وهي نسبة في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

وكانت مصادر مصرفية قد صرحت في وقت سابق لوكالة انباء الشرق بأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي قاما بسداد أكثر من 17 مليار دولار التزامات لصالح صناديق ومؤسسات أجنبية خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، وذلك على خلفية تداعيات تفشي جائحة كورونا في العالم والتي دفعت بعض من تلك الصناديق للتخارج من الأسواق الناشئة.

ونجحت مصر في الحصول على نحو 7ر9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والأسواق الدولية خلال الفترة من مايو وحتي يونيو الماضيين.


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