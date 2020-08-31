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"البحر الأحمر" توقع بروتوكولا بفائدة 5% متناقصة لنقل الورش لمدينة الحرفين

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:24 م
"البحر الأحمر" توقع بروتوكولا بفائدة 5% متناقصة لنقل الورش لمدينة الحرفين جانب من توقيع البروتوكول
البحر الأحمر - عماد عرفة

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وقعت محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون بين البنك المصرى لتنمية الصادرات المتمثل فى ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادارت وبين وزارة الأوقاف المتمثلة فى المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية؛ بغرض تمويل كامل بنسبة 100% للورش الخدمية والصناعية بمدينة الحرفيين وبفائدة متناقصة بلغت 5 % ، بهدف التيسير على المواطنين من أهالى وأبناء المحافظة .

وأكدت محافظة البحر الأحمر، أن البروتوكول يحقق لأهالي المحافظة الدعم فى المجالات المختلفة، وأنه تم التواصل مع وزير الأوقاف وتدخل لدى البنك المصرى للصادرات لتمويل مدينة الحرفيين بالكامل 100% بفائدة متناقصة بلغت 5%.

 

وأضافت المحافظة، فى بيانها، أن البروتوكول يحقق الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية وجعل مدينة الغردقة خالية من الورش باعتبارها مدينة صديقة للبيئة، حيث يتم نقل جميع الورش الحرفية والفنية من داخل نطاق الكتلة السكنية إلي أطراف مدينة الغردقة بالطريق الدائرى الأوسط .

يذكر أن مدينة الحرفيين تقع علي الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة وتقام على مساحة 60 فدانا، وتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو 134 محلا تجاريا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه؛ وتضمنت عدد 16 كافتريا مخصص بكل كافتريا جزء خاص بالعائلات.

كما يوجد عدد 16 محل تجاري "سوبر ماركت" لتقديم الخدمات للمنطقة، كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومول تجاري ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي قد يحتاجها أهالى المحافظة .

حضر توقيع البروتوكول دكتور مهندس  شريف أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الاوقاف وسيد عبد القادر مدير فرع البنك المصري لتنمية الصادرات بالبحر الأحمر  والمستشار اسامة الورداني المستشار القانوني للهيئة والدكتور أحمد جلال نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات والمحاسب عادل عباس مفوض مفوض المجموعة الوطنية بالبحر الأحمر .

 

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