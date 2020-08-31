اليوم السابع
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البحرين تعتبر اتفاق السلام السودانى خطوة مهمة لإرساء الاستقرار فى البلاد

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:16 م
البحرين تعتبر اتفاق السلام السودانى خطوة مهمة لإرساء الاستقرار فى البلاد توقيع اتفاق السلام فى السودان
كتب محمد عبد العظيم

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أكدت دولة البحرين، أن اتفاق السلام السوداني خطوة مهمة لإرساء الاستقرار فى البلاد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

فيما انطلقت اليوم مراسم توقيع اتفاق السلام السوداني في جوبا عاصمة جنوب السودان، بعد حروب أهلية استمرت منذ خمسينيات القرن الماضى، وينظر السودانيون لهذا الحدث باهتمام بالغ، خاصة أنه ينهي عقودا من الاقتتال الداخلى، ويتواجد عدد من كبار الشخصيات والمسؤوليين السودانيين للتوقيع على الاتفاق النهائي والتاريخى.

ويحضر رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، في مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام.

وقال الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، إن بلاده ستعمل مع فريق الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، وقيادة دولة جنوب السودان، لتحقيق ما تبقى من أجندة السلام.


البحرين

السودان

اخبار السودان

اتفاق السلام

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