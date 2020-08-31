المنامة (أ ش أ)

أشادت وزارة الخارجية بمملكة البحرين بجهود القوات المسلحة المصرية في القضاء على العشرات من العناصر الإرهابية وتدمير الأوكار والملاجئ ومخازن المواد المتفجرة في محافظة شمال سيناء، وثمنت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الاثنين - الدور المحوري المهم الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في مكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، والدفاع عن الأمن القومي.