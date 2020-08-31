وأكدت موقف مملكة البحرين الثابت المتضامن بقوة مع جمهورية مصر العربية ومساندة جهودها للتصدي للتنظيمات الإرهابية، لافتة إلى أنها تجدد موقف المملكة الراسخ الذي ينبذ كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته، والداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل دحر الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
 