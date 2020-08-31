اليوم السابع
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البابا تواضروس يعزي فى وفاة كاهن من إيبارشية بني سويف

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:41 م
البابا تواضروس يعزي فى وفاة كاهن من إيبارشية بني سويف الأب القمص رويس حليم
كتب مايكل فارس

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توفي اليوم الاثنين، الأب القمص رويس حليم كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني سويف والكاهن المسؤول عن خدمة الشباب بالإيبارشية، عن عمر ناهز ٧٢ سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت أكثر من ٣٠ سنة.
 
وستقام صلوات تجنيزه في السابعة من مساء اليوم بحضور أسقف الإيبارشية الأنبا غبريال.
 
وولد الأب المتنيح يوم عيد البشارة ٧ أبريل ١٩٤٨ وسيم كاهنًا يوم ١٦ فبراير ١٩٩٠ ونال القمصية في ٥ يونيو ١٩٩٨.
 
وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني  بخالص العزاء لنيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف ولمجمع كهنة الإيبارشية، في وفاة الأب المبارك القمص رويس حليم، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة.
 
 
 

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