البابا تواضروس الثانى يبحث تأسيس مجلس لـ "الإعلام الكنسى "

كتب مايكل فارس

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعًا اليوم لمناقشة بعض الأفكار المطروحة بخصوص وسائل الإعلام القبطية وكيف يمكن التنسيق بينها في صورة مجلس أو هيئة لتعمل معا بتنسيق و تعاون ، حضر الاجتماع الأنبا بولا مطران طنطا ، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات ، والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، استقبل الجمعة، الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا ، الذى عرض خلال اللقاء، تقريرًا حول الخدمة في الإيبارشية والمشروعات الكنسية الجديدة في أمستردام ولاهاي، والاحتياج إلى آباء كهنة لتغطية احتياج الخدمة بين كنائس الإيبارشية.

ومن جهته اطمأن قداسة البابا على سلامة الخدمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية استمرار متابعة كافة الإجراءات الصحية الواجبة

لمواجهة هذه الجائحة.

والسبت الماضى، احتفلت إيبارشية هولندا، بعيد إعلان صعود جسد السيدة العذراء مريم، وذلك بإقامة صلاة العشية التي أقيمت بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام، وصلى صلاة العشية نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية، وشهدت العشية مشاركة شعبية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي نهاية الصلوات أجريت دورة السيدة العذراء مصحوبة بمجموعة من الألحان والمدائح المناسبة.