الاستخدام المكثف لمعقم اليدين قد يُكُوّن نوعا من البكتيريا المقاومة

كتبت فاطمة خليل

حذر باحثون من أن الاستخدام المكثف لمعقم اليد أثناء جائحة فيروس كورونا قد يؤدي إلى نشوء بكتيريا "هرمجدون Armageddon" وهي بكتيريا مقاومة، وقال الدكتور أندرو كيمب، رئيس المجلس الاستشاري العلمي في المعهد البريطاني لعلوم التنظيف، إن الإفراط في استخدام مطهرات اليد التي تحتوي على الكحول أثناء الوباء سيسمح للبكتيريا والفيروسات الأخرى الموجودة على أيدينا بالتكيف والبقاء على قيد الحياة مع استخدام مطهر اليد.

وبحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية فقد أدى الخوف من انتشار الفيروس التاجي في المملكة المتحدة إلى الذعر في شراء جل اليد المعقم مما أجبر بعض تجار التجزئة على تقنين الإمدادات.

في حين أن الطلب قد استقر مع تقدم الوباء، لا تزال مطهرات الأيدي مستخدمة بشكل روتيني، وغالبًا ما يتم وضعها عند مداخل المتاجر والمؤسسات العامة الأخرى.

لكن الدكتور كيمب يقول إن الجهود يجب أن تركز على غسل اليدين بدلاً من ذلك، وهو أفضل طريقة لتخليص يديك من البكتيريا والفيروسات.

وقال لصحيفة اكسبرس: "يجب استخدام جل اليدين فقط كحل أخير وكإجراء مؤقت قصير المدى أو لسد الفجوة في حالة عدم توفر الماء والصابون.

في الوقت الحالي ، لا يوجد دليل منشور على أن معقم اليدين الكحولي قتل فيروس كورونا نفسه.

وأضاف "حتى لو قتلت 99.9 % من جميع البكتيريا، يمكن أن يكون هناك أكثر من مليون بكتيريا على يديك في وقت واحد ، مما يترك 10000 على قيد الحياة بعد التعقيم."

تظهر الأبحاث الحديثة أن البكتريا الباقية على قيد الحياة والتي لا تموت بواسطة معقمات اليد الكحولية هي نفسها مسببات أمراض خطيرة للغاية وقد تزداد أعدادها وهذا يعني أن استخدامنا الروتيني لمطهر اليد يمكن أن يسبب لنا ضررًا أكثر من نفعه.

وسيقدم الدكتور كيمب نتائجه في المؤتمر الدولي حول مقاومة مضادات الميكروبات في أمستردام في أكتوبر المقبل.

قالت منظمة الصحة العالمية أن أفضل طريقة لحماية نفسك من فيروس كورونا هي غسل يديك، والتأكد من استخدام صابون كافٍ لتغطية يديك واستخدام المنشفة لإغلاق الصنبور عند الانتهاء من غسل اليدين.

وأكدت على أنه يجب استخدام جل اليدين فقط "إذا لم يكن لديك وصول فوري إلى الصابون والماء".

وقامت وزارة الصحة البريطانية بحملة حول أهمية غسل اليدين أثناء الوباء، ونصحت: "يجب غسل يديك لمدة 20 ثانية، باستخدام الماء والصابون أو معقم اليدين".

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة: ​​"إن أكثر الوسائل فعالية لمنع انتشار هذا الفيروس هي البقاء في حالة تأهب واتباع قواعد التباعد الاجتماعي وغسل يديك بانتظام وارتداء غطاء للوجه في الأماكن العامة المغلقة".