الاتحاد الأوروبى يقدم 400 مليون يورو لمبادرة منظمة الصحة لتوفير لقاح كورونا

رويترز

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين إنها ستقدم 400 مليون يورو (476 مليون دولار) ضمانات لمبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية لشراء لقاحات لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وتنتهي اليوم الاثنين المهلة أمام الدول الراغبة في المشاركة في المبادرة، التي تعرف باسم كوفاكس، للتعبير عن ذلك.

وكانت قد وضعت الحكومة البريطانية قواعد جديدة لتسريع أى لقاح لفيروس كورونا من خلال منحه موافقة طارئة، عندما يتبين فى النهاية أنه آمن ويحمى المرضى من الفيروس الذى يهدد الحياة ويمكن للتغيير فى القوانين الحالية أن يسمح لبريطانيا بتجنب الروتين الذى تفرضه وكالة الأدوية الأوروبية والحصول على لقاح سريع، دون انتظار موافقة الاتحاد الأوروبى.