اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الإسكان: لدينا مليون وحدة سكنية تناسب جميع المستويات الاجتماعية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:35 ص
الإسكان: لدينا مليون وحدة سكنية تناسب جميع المستويات الاجتماعية وحدات سكنية - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن الدولة الآن أصبحت تعمل على استباق المواطن في التنمية العمرانية، حيث تقوم بإنشاء المدن العمرانية الجديدة من الجيل الأول والثانى والثالث والرابع، ما يقرب من 40 مدينة جديدة اليوم مخططة على أعلى مستوى، يتم بها إنشاء الشبكات و المرافق في المقام الأول ثم يتم دعوة المواطن للإقامة بها، مؤكدا أنه أصبح لدى مصر مليون وحدة سكنية جرى بناؤها على مدار الخمس سنوات الماضية تناسب جميع المستويات الاجتماعية.

وأكد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، خلال مداخلة هاتفية له الأحد، ببرنامج خبر اليوم المذاع على فضائية ON E، والتى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن المليون وحدة التي جرى إنشاؤها بها كل أنواع الإسكان، حيث يوجد بها إسكان بديل للعشوائيات، والإسكان الاجتماعي، وإسكان متوسط، بالإضافة إلى إنشاء وحدات إسكان فاخر.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أن الدولة اليوم أصبحت تبحث عن احتياجات المواطن، وتنشئ إسكانا يتناسب مع كل الشرائح الموجودة بجميع المدن، حيث تم أنشاء وحدات للإسكان الاجتماعى داخل عدد من مدن الجيل الرابع، مثل ما يحدث في العالمين الجديدة ومدينة بدر، والمدن المحيطة.

مدن الجيل الرابع

الإسكان الاجتماعى

اخبار

الاسكان

وزارة الاسكان

شقق الاسكان الاجتماعي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "الإسكان الاجتماعى" بعدد من المحافظات

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:10 ص

كيف أنهت أسوان مشكلة الكهرباء بالإسكان الاجتماعى؟ فى 6 نقاط

الأحد، 23 أغسطس 2020 03:00 ص

إنهاء مشكلة الكهرباء بالإسكان الإجتماعى فى أسوان بـ14 مليون جنيه

السبت، 22 أغسطس 2020 01:36 م

حملتان لضبط وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بـ 6 أكتوبر الجديدة وبدر

الجمعة، 21 أغسطس 2020 10:40 ص

الحكومة تنفى بيع وحدات من الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل لغير المصريين

الجمعة، 21 أغسطس 2020 10:20 ص

شروط التقديم للحصول على وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 08:49 م

مى عبد الحميد: نتابع إعلانات بيع وحدات الإسكان الاجتماعى على مواقع التواصل ونضبط أصحابها

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 08:13 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة