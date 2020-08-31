الأرصاد تتوقع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة حتى بداية فصل الخريف

كتب سمير حسنى

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.، متوقعا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» أن القاهرة سجلت أمس 36 درجة واليوم 37 درجة، لكن نسبة الرطوبة عززت الشعور بارتفاع درجات الحرارة وكأنها وصلت إلى 39 درجة.

وتابع: «نسبة الرطوبة وصلت أمس على القاهرة إلى 85% ليلا و50% نهارا وهو معدل مرتفع»، لافتا إلى أن نسب الرطوبة مرتفعة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ومناطق من شمال الصعيد، مع انخفاضها في جنوب الصعيد.، متوقعا استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال الفترة المقبلة حتى بداية فصل الخريف.