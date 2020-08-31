الأردن يرحب باتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية

وكالات

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق چوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية، اليوم الاثنين، في مدينة چوبا عاصمة جنوب السودان.

وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية، أهمية هذه الخطوة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان وتلبية طموحات الشعب السوداني الشقيق في النمو والازدهار.

وأكدت وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في السودان في سعيهم لتحقيق السلام وتعزيز السيادة والاستقلال، مشيدة بجهود جميع الأطراف وتغليب المصلحة الوطنية، ومثمنة جهود جمهورية جنوب السودان في التوصل إلى هذا الاتفاق.