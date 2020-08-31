الأردن تعزل 10 بنايات وفندق بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلن محافظ العاصمة الأردنية عمان سعد الشهاب، أنه جرى اليوم الإثنين، عزل 10 مبان سكنية وفندق فى عمان، وذلك بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا فيها.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح محافظ العاصمة الأردنية عمان، أن مبنيين يقعان فى حى نزال تم عزلهما، بالإضافة إلى مبان تقع في مناطق وادي السير وجبل النظيف وماركا الجنوبية وضاحية الأمير حسن وإسكان أبو نصير والجبيهة وأم نوارة والبنيات.

ولفت محافظ العاصمة الأردنية عمان إلى أنه تم التعامل مع المباني وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص إلى المباني السكنية حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات.