اليوم السابع
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اكتشاف سلالة جديدة من الفيروسات التاجية شديدة العدوى فى إندونسيا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:24 م
اكتشاف سلالة جديدة من الفيروسات التاجية شديدة العدوى فى إندونسيا فيروس كورونا - أرشيفية
ماجد تمراز

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أعلن عدد من الخبراء في إندونيسيا، عن اكتشاف سلالة جديدة للفيروس التاجي معدية جدا، سبق أن اكتشفت في شهر يناير 2020 في ألمانيا. وقالت صحيفة The Jakarta Post، في تقارير نشرها موقع روسيا اليوم، إن السلالة D614G، الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة، لم يسبق اكتشافها في إندونيسيا. ولكن الخبراء اكتشفوا انتشارها في ماليزيا المجاورة في منتصف أغسطس 2020.

واكتشف خبراء معهد Eikman للبيولوجيا الجزيئية، أن سرعة انتقال السلالة D614G في ظروف المختبر، أعلى  بمقدار عشرة أضعاف من انتقال السلالة الأصلية للفيروس التاجي المستجد.

وأعلن رئيس المعهد، أن 40% من المرضى المصابين بـ "كوفيد-19" أصيبوا بهذه السلالة المعدية جدا، ومع ذلك، فإن جميع اللقاحات التي يجري ابتكارها في العالم فعالة ضد هذه السلالة أيضا.

ويذكر أن مجموعة باحثين دولية، اكتشفت في وقت سابق، جزءا في الحمض النووي الريبي لفيروس SARS-CoV-2 يمكن تحييده باستخدام أجسام مضادة خاصة. وقد تمكن الباحثون من عزل أجسام EY6A المضادة من جسم مريض تعافى من "كوفيد-19".


كورونا

فيروس كورونا

الفيروسات التاجية

الفيروس التاجي

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