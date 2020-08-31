اقتصاد الهند ينكمش بأسرع وتيرة عند 23.9% على أساس سنوي بالربع الثانى من العام

رويترز

انكمش الاقتصاد الهندي بوتيرة هي الأسرع على الإطلاق بلغت 23.9 بالمئة في ربع السنة المنتهي في يونيو، إذ قلصت إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة إنفاق المستهلكين والشركات، وهو ما يضع ضغطا على الحكومة والبنك المركزي من أجل تحفيز إضافي وخفض أسعار الفائدة.