اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:12 م
خالد صلاح
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اقتصاد الهند ينكمش بأسرع وتيرة عند 23.9% على أساس سنوي بالربع الثانى من العام

الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:50 م
اقتصاد الهند ينكمش بأسرع وتيرة عند 23.9% على أساس سنوي بالربع الثانى من العام انكماش اقتصاد الهند - صورة أرشيفية
رويترز

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انكمش الاقتصاد الهندي بوتيرة هي الأسرع على الإطلاق بلغت 23.9 بالمئة في ربع السنة المنتهي في يونيو، إذ قلصت إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة إنفاق المستهلكين والشركات، وهو ما يضع ضغطا على الحكومة والبنك المركزي من أجل تحفيز إضافي وخفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة اليوم الاثنين أن إنفاق المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص والصادرات انهاروا جميعا إبان فترة أكثر إجراءات الإغلاق صرامة في العالم والتي فرضت في أواخر مارس لمحاربة جائحة كوفيد-19.

والقراءة لربع السنة المنتهي في يونيو أسوأ من انكماش قدره 18.3 بالمئة توقعه محللون في استطلاع للرأي أجرته رويترز. وهو أيضا أدنى من معدل نمو 3.1 بالمئة للربع السابق ونمو 5.2 بالمئة في ربع السنة المنتهي في يونيو  2019 .

 


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