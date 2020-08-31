اسكتلندا تسجل 160 إصابة خلال 24 ساعة في أكبر حصيلة يومية منذ منتصف مايو

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سجلت اسكتلندا، اليوم الاثنين، أكبر حصيلة يومية من إصابات فيروس "كورونا" منذ منتصف مايو، حيث سجل مسؤولو الصحة 160 إصابة خلال يوم واحد، وذلك بعد تسجيل 123 إصابة أمس الأحد.



ووصفت الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستيرجن - وفقًا لصحيفة (الجارديان) البريطانية في نسختها الإلكترونية اليوم - "هذه الأرقام بأنها بلا شك مصدر قلق لنا"، قائلة: "إن غالبية الحالات الجديدة تنتشر في وسط اسكتلندا".



وأضافت ستيرجن: "أنه تم تسجيل 69 حالة في نطاق دائرة الصحة الوطنية في جلاسكو الكبرى وكلايد، و27 إصابة في لاناركشاير و19 إصابة في لوثيانز"، موضحة أن حالات جلاسكو مرتبطة على ما يبدو بعدد كبير من بؤر صغيرة للإصابات وحفلات في أماكن مغلقة يجرى متابعتها منذ أسبوع.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في المستشفيات ارتفع بواقع 5 مرضى ليصل إلى 256 مريضًا، فيما يخضع 5 مرضى للعلاج بالعناية المركزة ، مؤكدة أن هذه البيانات سلطت الضوء على الحاجة الملحة لاتباع قواعد التباعد الاجتماعي والنظافة.



يأتي ذلك بعد يوم من تسجيل أكثر من 1700 إصابة بفيروس "كورونا" في المملكة المتحدة، في أكبر حصيلة يومية تسجل في عطلة نهاية أسبوع منذ منتصف مايو، ليستمر الاتجاه المقلق لتزايد الإصابات منذ بداية يوليو، وسط مخاوف من الموجة الثانية في الخريف.

يشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في بريطانيا وصل إلى 334 ألفًا و467 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض إلى 41 ألفا و499 حالة وفاة، وهي الحصيلة الأعلى في أوروبا.