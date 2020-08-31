اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:27 م
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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:00 م
استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية السلع فى المجمعات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرار على مدار الأيام الماضية.
 
‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالي:-
 
‏‎-الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 9 جنيه للكيلو والجزر 8.5 جنيهات والخيار 8.5 جنيه.
‏‎-الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 جنيهات للكيلوجرام.
‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والليمون 6 جنيهات.
‏‎-الباميا الخضراء بـ 20 جنيها.
‏‎‏‎-التفاح البلدى 17.5 جنيه.
‏‎‏‎-تفاح أمريكي بـ 35جنيها
‏‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
‏‎‏‎-بطيخ بـ5,5 جنيه.
‏‎‏‎-الموز المستورد بـ28 جنيها
‏‎‏‎-العنب بـ15 جنيها.
 
 

التموين

المجمعات الاستهلاكية

أسعار الخضراوات والفاكهة

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