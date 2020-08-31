ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا فى الهند إلى 3.6 مليون حالة

رويترز

سجلت الهند 78512 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين وهو ما يقل بشيء بسيط عن العدد القياسي الذي سجلته في اليوم السابق عندما أعلنت أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية بالمقارنة مع أي دولة أخرى في الجائحة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن مجمل عدد الحالات الجديدة التي سجلتها الهند يوم الأحد وبلغ 78761 حالة تجاوز العدد القياسي لحالات الإصابة اليومية المسجل في الولايات المتحدة في 16 يوليو تموز وبلغ 77299 حالة.

وتسجل الهند،ثاني أكثر دول العالم سكانا، أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات بكورونا في العالم منذ 7 أغسطس متجاوزة الأعداد المسجلة في الولايات المتحدة والبرازيل.

ويبلغ مجمل عدد حالات الإصابة بالهند 3.62 مليون حالة.

وقالت وزارة الصحة إن عدد حالات الوفاة جراء مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، زاد 971 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع مجمل عدد حالات الوفاة إلى 64469 حالة.