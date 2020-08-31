اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى أستراليا إلى 652 حالة وفاة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:01 ص
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى أستراليا إلى 652 حالة وفاة كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز اليوم عن تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 41 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية وذلك في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 565 وفي أستراليا إلى 652 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 25670 إصابة تعافى منها 21111 شخصا.


أستراليا

كورونا

كورونا فى أستراليا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة