اختيار القائد العام للقوات الجوية فى كوريا الجنوبية لقيادة هيئة الأركان المشتركة

وكالات

أفادت وزارة الدفاع الكورية، اليوم، الاثنين، أنه تم اختيار القائد العام للقوات الجوية وون إن تشول لقيادة هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية، وعند تأكيد اختياره سيخلف "وون" الجنرال بارك هان-كي في منصبه.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية، أن الرئيس مون جيه-إن ، يخطط لتعيينه رسميا بعد انعقاد جلسة الاستماع البرلمانية التي ستعقب مداولات مجلس الوزراء المقرر عقدها يوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته الوزارة.

ويعتبر " وون " خبيرا في العمليات العسكرية المشتركة، حيث عمل نائبا لرئيس هيئة أركان القوات المسلحة ومديرا لمركز الدعم العسكري للهيئة وقائدا عاما للقوات الجوية.

وشرحت الوزارة أن وون يتميز برؤية استراتيجية والقدرة على قيادة العمليات العسكرية وهو يتميز بالكفاءة والخبرة لقيادة الإصلاح في الدفاع وعملية نقل قيادة العمليات العسكرية في وقت الحرب من القوات الأمريكية إلى الكورية .

كما أضافت بأنه شخصية محترمة له القدرة على تحقيق التكافل في الجيش ، وله حساسية متوازنة لإدارة الهرم العسكري بصورة موضوعية ومتمكن من أداء مهامه ويُحظى بثقة زملاءه ورؤسائه ومرؤوسيه .