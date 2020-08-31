إيران تسجل 109 وفيات و1642 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغ 109 وفيات، إضافة إلى 1642 إصابة جديدة، وبذلك يكون إجمالي عدد الضحايا 21571 وفاة، وإجمالي عدد الإصابات 375212 شخصا، بينهم 3729 حالة حرجة.

وأمس، سجلت الصحة الإيرانية 103 وفيات و 2388 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفى وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 371816 والمتعافين 319847 والمتوفين 21359 شخصا.