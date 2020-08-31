إغلاق مصنع دواجن فى كاليفورنيا بسبب تفشى فيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

أكدت إدارة الصحة العامة فى مقاطعة ميرسيد الأمريكية، فى بيان، أن مصنع أفوستر فارمز للدواجن فى ليفينجستون، كاليفورنيا، أمر بإغلاقه بعد اندلاع "خارج السيطرة" لحالات كورونا بين الموظفين، بما في ذلك 8 وفيات، وجاءت هذه الأنباء فيما تجاوزت الحالات في الولاية 693.200 حالة.

وقال الدكتور سلفادور ساندوفال ، مسئل الصحة العامة فى مقاطعة ميرسيد، فى بيان، "فى ضوء تزايد الوفيات وحالات COVID-19 غير المنضبطة، تم اتخاذ قرار بإغلاق مصنع Livingston داخل مجمع فوستر فارمز ليفينغستون حتى يتم اتخاذ تدابير السلامة المقبولة".



اغلاق مصنع فى كاليفورنيا بسبب تفشى كورونا

وأضاف ساندوفال وفقا لتقرر المجلة الأمريكية "نيوزويك": "مهمتنا هى حماية الصحة العامة، حتى فى مواجهة القرارات الصعبة، فإغلاق هذا المصنع كان الطريقة الوحيدة للسيطرة بسرعة على تفشى المرض في فوستر فارمز".

وأكد التقرير أن المصنع قد شهد اختبار 358 من موظفيه إيجابيًا فى المنشأة فيما يعد "أشد انتشار للأمراض وطويلة الأمد فى مقاطعة ميرسيد".

وحذرت الإدارة من أن "الانتشار الحقيقي لـ COVID-19 في فوستر فارمز ليفينجستون لا يزال مجهولاً"، مشيرة إلى أن إحصائيات الحالات استندت إلى حد كبير على اختبارات الموظفين الطوعية وتقديم التقارير إلى فوستر فارمز.

وأكد البيان أن قرار إغلاق المنشأة جاء بعد أن عمل مكتب المدعي العام للولاية ووزارة الصحة العامة في كاليفورنيا، للحد من تأثير الإغلاق ولم يتمكن من التوصل إلى اتفاق.

وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور التوجيه بغلق المصنع في 5 أغسطس، لم يتم احتواء انتشار COVID-19 داخل المنشأة واستمر تفشي المرض بشكل نشط ، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لموظفي فوستر فارمز والمجتمع المحيط.

ونظرًا لعدد الوفيات والحاجة إلى إجراء اختبار سريع لكل من الموظفين الدائمين والمؤقتين في منشأة فوستر فارمز ليفينجستون ، فقد أمر مسؤول الصحة في مقاطعة ميرسيد، بإغلاق مصنع معالجة الدواجن في فوستر فارمز حتى يتمكن المصنع من إعادة فتحه بأمان ، حيث وافق عليه مسؤول الصحة ، وتم منحهم 48 ساعة لإغلاق منشأتها في ليفينجستون.