إعلامى سعودى: علاقة قطر بإسرائيل قائمة على أساس التبعية والذل

كتب:محمد إسماعيل

شن الإعلامى السعودى خالد الزعتر، هجوما عنيفا ضد النظام القطرى، حيث اعتبر أن علاقاتها بإسرائيل قائمة على التبعية والذل، وقال الزعتر فى تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "فرق بين علاقات ‎الإمارات بإسرائيل القائمة على الندية وتحقيق السلام واستقرار المنطقة، وعلاقة ‎قطر بإسرائيل القائمة على التبعية والذل وتوظيف القطريين كمجرد بنك لتمويل الانقسام الداخلي وشراء قيادات حماس الإرهابية".

تجدر الإشارة إلى أن مسئولا إسرائيليا رفيع المستوى كان قد أشاد بالقرار الذى أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، السبت الماضى، بإلغاء القانون الاتحادى بشأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، واصفاً إياه بالقرار "التاريخى" وأكد أنه "يظهر قيادة حقيقية".