إصابة طفل بعد سقوطه فى بلاعة بكفر الشيخ.. والمحافظ يأمر بإجراء تحقيق عاجل

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب طفل 4 سنوات بعد سقوطه فى بلاعة صرف صحى بعزبة عمرو، التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أثناء سيره بجوار والدته، وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إجراء تحقيق عاجل فى الواقعة، ومحاسبة المقصرين.

أكد محمد رزق أبو هواش، والد الطفل أحمد 4 سنوات، أن نجله أصيب بجرح أعلى أذنه، لسقوطه فى بلاعة مفتوحة أثناء سيره خلف والدته، وتمكن عدد من المارة من إخراجه من بالوعة الصرف الصحى، واتجهوا به لمستشفى مطوبس المركزى، وتم إجراء خياطه 3 غرز له، ولم تجر له أشعة، ولم يصرف علاج فصرفنا العلاج من إحدى الصيدليات، مطالبا بمحاسبة المسئولين عن الواقعة وذلك الإهمال.

من جانبه، قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إنه ما حدث واقعة مؤسفة وإهمال لا يمكن السكوت عليه وخطأ لا يرضاه لحفيده، مؤكداً أن ذلك الطفل من عمر أحفاده، ولن يترك حقه، وقرر إجراء تحقيق عاجل بالواقعة، وتحويل المسئولين والمتسببين للتحقيق، وأنه قرر إرسال سيارة إسعاف لمنزل الطفل بعزبة عمرو، لنقله لمستشفى كفر الشيخ العام، لإجراء الإشاعات اللازمة.

وكلف المحافظ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ، وأحمد اللوزى مدير إدارة العلاقات العامة ، بمتابعة نقل الطفل من منزله للمستشفى، وأنه سيستقبل الطفل ووالده، للاطمئنان عليه، مؤكداً لوالد الطفل فى اتصال هاتفى أن حق نجله لن يتركه ولن يرضى بالإهمال.

وأعرب محمد رزق، والد الطفل أحمد، عن سعادته بتواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، معه هاتفيا، وأن المحافظ أزال عن نفسه الحزن والغضب الذى آلامه عندما عرف بسقوط نجله فى بلاعة، وإصابته بجرح أعلى أذنه، مؤكداً أن المحافظ تعامل مع واقعة نجله من جانب إنسانى واعتبره أحد أحفاده، فشعره بأن هناك مسؤولين لا يتهاونون مع المخطئين، وأنه سيتوجه صباح اليوم لمستشفى كفر الشيخ، كما قرر المحافظ.