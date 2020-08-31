إصابة سيدتين صدمتهما سيارة أثناء عبورهما للطريق بالشيخ زايد

كتب عبد الرحمن سيد

أصيبت سيدتين بإصابات بالغة، بعدما صدمتهما سيارة ملاكى أثناء عبورهما الطريق بالحى 11 بمدينة الشيخ زايد، وتم نقلهم إلى المستشفى، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم فى الحادث. تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين إصابة سيدتين ونقلتهما الإسعاف للمستشفى.

كشف التشخيص للمصابين، أن الحالة الأولى مصابة بنزيف داخلى بالرئة، وكسر بالحوض، كسر بمفصل الركبة، كسر أعلى الركبة، كسر بالذراع وسحجات وكدمات بكل الجسم والوجه مازالت بالطوارئ بمستشفى زايد التخصصى. أما الحالة التانية تم تشخيصها بكسر بالساقين، كسر بالحوض وسحجات وكدمات بكل الجسم، ومتواجدة بغرفة بمستشفى زايد التخصصى لعمل عملية جراحية لتثبيت العظام وتركيب الشرائح والمسامير، وفحص رجال المرور لوحات السيارة وسيتم التوصل لقائدها ليتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة.