إصابات كورونا فى روسيا تقترب من المليون

رويترز

سجلت روسيا 4993 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة لديها إلى 995319.

وقالت فرقة العمل الروسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا إن 83 شخصا توفوا جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع العدد الرسمي للوفيات إلى 17176.

وكانت قد أعلنت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك إجراء أكثر من 35.7 مليون اختبار في عموم روسيا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك منذ انتشار الوباء في مارس الماضي وحتى يومنا الحاضر.