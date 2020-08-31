أصيب عدة أشخاص بجروح إثر اصطدام سيارة بحشد من أنصار المعارضة يحتفلون بالانتصار في الانتخابات البرلمانية بجمهورية الجبل الأسود، وأضافت الشرطة في جمهورية الجبل الاسود ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية ـ أن أحد المصابين حالته خطيرة.
وكان رئيس جمهورية الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش قد رفض في وقت سابق الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية، داعيا إلى ضرورة انتظار النتائج الرسمية من لجنة الانتخابات.
وبحسب النتائج الأولية، أعلن تحالف "من أجل مستقبل الجبل الأسود" المعارض فوزه، ونزل أنصاره إلى شوارع عدة مدن للاحتفال.
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