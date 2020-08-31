وكان رئيس جمهورية الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش قد رفض في وقت سابق الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية، داعيا إلى ضرورة انتظار النتائج الرسمية من لجنة الانتخابات.

وبحسب النتائج الأولية، أعلن تحالف "من أجل مستقبل الجبل الأسود" المعارض فوزه، ونزل أنصاره إلى شوارع عدة مدن للاحتفال.

