اليوم السابع
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إسرائيل تؤكد سعيها لتعزيز العلاقات مع الإمارات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:11 م
إسرائيل تؤكد سعيها لتعزيز العلاقات مع الإمارات استقبال الوفد الأمريكي الإسرائيلي فى الإمارات
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "نسعى لتعزيز العلاقة مع الإمارات"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت أن إلغاء الإمارات قرار المقاطعة خطوة مهمة لإقامة علاقات. وفى وقت سابق، قال موقع العين الإخباري الإماراتى، إن الرحلة الجوية رقم "إل واي 971" أقلعت من تل أبيب متوجهة إلى أبوظبي، اليوم الإثنين، حاملة معها مشاهد ترى لأول مرة في رحلة تاريخية تحمل بين ثناياها السلام للمنطقة.

ففي صالة المغادرة بمطار "بن غوريون" حيث أقلعت الطائرة التابعة لشركة العال الإسرائيلية، أضاءت الشاشات ببيانات الرحلة باللغتين العبرية والإنجليزية مع وجهة الوصول وهي أبوظبي.

وداخل الطائرة بيونج 737 التي تحمل وفدين من الولايات المتحدة وإسرائيل في أول رحلة مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي، كانت الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا موجودة، من بينها توزيع الكمامات، لكنها هذه المرة بشكل مختلف، حيث زينها علما الإمارات وإسرائيل.


الامارات

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الوفد الامريكي الاسرائيلي في الامارات

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