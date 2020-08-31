إزالة 4 حالات تعدى على أملاك الدولة بنطاق مدينة سفاجا بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

قادت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، حملة مكبرة بمشاركة قسم شرطة سفاجا وإدارات الوحدة المحلية التى ضمت "سكرتير المدينة و الإدارة الهندسية والاملاك والشئون القانونية والمتابعة الميدانية" لإزالة تعديات على أرض أملاك الدولة بعدة مناطق متفرقة بلغت مساحتها 700 متر مربع بهدف التصدى للمخالفين وعدم التهاون معهم حفاظا على هيبة الدولة.

أسفرت الحملة عن إزالة منزل غير مأهول بالسكان فى منطقة تقسيم زمزم على مساحة 60 متر، ومبنى دور اراضى مسور غير مسقوف بمساحة 352 متر مربع بمنطقة الاشغال العسكرية شارع السنترال، ومخزن غير مسقوف بشارع السنترال بمساحة 133متر مربع، ومنزل بمساحة 130 دور اراضى مسور بشارع عمار بن ياسر بمنطقة سفاجا البلد.

كذلك تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية خالية من أى تعدي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا "ة أن حملة اليوم ضمن سلسلة من حملات إزالة التعديات لردع المخالفين، وأنه لا تهاون فى إزالة التعديات والمخالفات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين، وفرض هيبة الدولة .

ووجهت رئيس المدينة مدير إدارة الأملاك ومدير الإدارة الهندسية بالمرور على كافة الشوارع والأحياء وتقسيمات المدينة لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المخالفين فى المبانى أو المتعدين على اراضى أملاك الدولة، لافتة أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.