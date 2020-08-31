إزالة 20 تعديا على أملاك الدولة و4 مزارع سمكية في بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء، ضمن الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ومديرية الأمن تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة بترسيخ ، دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة وإزالتها فورا وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون .

ووجه محافظ بورسعيد جميع القيادات التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاستمرار حملات إزالة التعديات بكل قوة لتشمل جميع الأحياء وتستهدف جميع التعديات على اراضى املاك الدولة مطالبا بتحقيق أعلى معدلات الانجاز .

واضاف بأن الأجهزة التنفيذية بالمحاظة بالتعاون مع الاجهزة الأمنية نجحت فى تنفيذ عدة قرارات ازالة تعديات على أملاك الدولة باحياء الزهور والضواحى والمناخ ، حث تنفيذ 9 قرارات إزالة بحى الضواحى على مساحة 1700م2 ، بالاضافة إلى خمسة قرارات ازالة بالزهور ومثلهم بالمناخ وكذلك تنفيذ حملة لازالة 4 مزارع سمكية مخالفة بجنوب المحافظة على مساحة 105 فدان .

وفى وقت سابق تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام ، للاطمئنان على انتظام العمل، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

وخلال جولته بالمركز التقى المحافظ بعدد من المواطنين بالمركز حيث استمع إليهم للتعرف على آرائهم حول أسلوب الخدمات المقدمة إليهم.، والذى تعد أحد وسائل الحكومة الالكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة بصورة متميزة

وشدد محافظ بورسعيد على توفير الراحة للمواطنين والتيسير عليهم عند التقدم للحصول على الخدمة ، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر أى جهد فى الارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعمل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين على ضمان الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الديوان ، وتحقيق العدالة المُطلقة بين المواطنين، إلى جانب تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات فى أداء أعمالها من خلال الشبكة المحلية ، وسرعة استرجاع المعلومات مع الحفاظ على الدقة والسرية للبيانات، وتحقيق خدمه افضل للمواطن .