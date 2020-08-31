إزالة 19 مزرعة سمكية مخالفة على 95 فدانا جنوب بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد، حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وفي هذا الإطار واصل حي الجنوب حملاته علي المزارع السمكية المخالفة، حيث ترأس اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة واللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مدير الأمن حملة الإزالة بمشاركة أحمد زغلف رئيس حى الجنوب ومسئول هيئة التعمير ومديرية الزراعة وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 19 مزرعة باجمالى 95 فدان فى منطقة النورس جنوب بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى املاك الدولة ومخالفات البناء ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ومديرية الامن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على اراضى الدولة وازالتها فورا وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون .

ووجه محافظ بورسعيد جميع القيادات التنفيذية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية لاستمرار حملات ازالة التعديات بكل قوة لتشمل جميع الاحياء وتستهدف جميع التعديات على اراضى املاك الدولة مطالبا بتحقيق أعلى معدلات الانجاز.

وأضاف أن الاجهزة التنفيذية بالمحاظة بالتعاون مع الاجهزة الامنية نجحت في تنفيذ عدة قرارات ازالة تعديات علي املاك الدولة باحياء الزهور والضواحي والمناخ حث تنفيذ 9 قرارات ازالة بحي الضواحي علي مساحة 1700م2 بالاضافة الي خمسة قرارات ازالة بالزهور ومثلهم بالمناخ وكذلك تنفيذ حملة لازالة 4 مزارع سمكية مخالفة بجنوب المحافظة علي مساحة 105 فدان.