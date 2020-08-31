إزالة 186 حالة تعدى على أملاك الدولة وأراضى زراعية بـ 5 محافظات

المحافظات - حسن عبدالغفار – إيمان مهنى - محمد فتحى

نجحت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وعودة هيبة وسيادة الدولة بالمحافظات، حيث أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة فى تنظيم الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تحويلهم للنيابة العسكرية.

وأشار المحافظ، إلى أن تلك الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، بتكثيف الحملات للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

أوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ملوي، أزالت 62 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائى على الأرضى الزراعية وأملاك الدولة على مساحة 948 متر مربع أملاك دولة تابعة للري، كما تمكنت الوحدة لمركز مطاي، من تنظيم حملة إزالة لعدد من المبانى المخالفة، والتى رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.

وكان محافظ المنيا، قد قاد أمس، بمنطقة القرداحى بابوفليو، حملة كبرى لإزالة أحد الأبراج المخالفة بدون ترخيص ولم يقم بسداد جدية التصالح.

كما صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه تم تنفيذ إزالة فورية ل 21 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بتلا على مساحة إجمالية 5547 متر بما يعادل 1 فدان و 8 قيراط و8 سهم وشملت هذه الإزالات قاعة أفراح على مساحة 1780متر بناحية ميت الكرام وكذا إزالة فورية ببندر تلا على مساحة 75متر.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالإشتراك مع مديرية الزراعة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بحملة إزالات مكبرة بنطاق المركز ، أسفرت عن إزلة 18 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بناحية ميت برة بمساحة 3774 متر بما يعادل 21 قيراط 14 سهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وردع المخالفين .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فى المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكداً على أنه لاتهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وفى البحيرة أكد المحافظ اللواء هشام آمنه ،على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

و أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات- أبو حمص - رشيد) عن إزالة 9 حالات تعدى على مساحة 947 م2 عبارة عن:-

- إزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية بقرية الوفائية بالدلنجات بمساحة 470 متر مربع عباره عن مبانى من الطوب الأبيض والمونه الأسمنتية.

- تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على حرم الرى بالجانب الأيمن لترعة المحمودية بزمام قرية دمسنا بأبوحمص بمساحة 395 م ،إزالة حالتين تعدى بمساحة 82 م برشيد.

وفى الشرقية وبناءاً على تعليمات وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولة للتعدى على الأراضى الزراعية سواء البناء بدون ترخيص او التجريف أوالتبوير وإزالة تلك المخالفات فى المهد على نفقه المخالف وتطبيق القانون على المخالفين.

قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة إزالة مكبرة بالتنسيق مع مركز الشرطة، فتم إزالة 4 حالات لأبنية مخالفة بمساحة 13 قيراط وذلك لعدم دفع جدية التصالح وتلك المخالفات عباره عن قاعات أفراح وفوتوسيشن على الطريق الدائرى للسلخانة وملحق قاعة وغرفتين دبش بجوار قاعة السلطان سليمان حيث أن هذه القاعات تدار بدون ترخيص.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة ههيا حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومنافع الرى والصرف وأسفرت جهود تلك الحملة عن تنفيذ 8 قرار إزالة للتعديات على اللأراضى الزراعية بمساحة 211م ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة بالتنسيق مع قسم شرطة فاقوس وبرئاسة نائب مدير الأمن لقطاع الشمال ومساعد مدير الأمن لفرقة الشرق و مأمور قسم شرطة فاقوس بحملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة بالمدينة تتضمن 6 قرارات إزالة خارج الحيز العمرانى بمساحة 7700 م و2 قرار إزالة داخل الحيز العمرانى بمساحة 2450 م بمساحة إجمالية 10140 مترا وإزالة 16 حالة بالمركز بنطاق الوحدة المحلية بسواده بمساحه إجمالية 21175 م .

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف وتنفيذ قرارات لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومنافع الرى والصرف وأسفرت جهود تلك الحملة خلال تنفيذ 2 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بمساحة 8200م ، بنطاق المركز والمدينه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تم ازالة اشغالات مخالفه بعدد 6 اكشاك بجوار مدرسة تل حوين وعلى سور بحر مويس.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة إزالة ل 12حاله على مساحة 4200 متر تقريبا تعدى على أملاك الرى بنطاق الوحدة المحلية بالزوامل كما تم تنفيذ إزالة كليه ل 16حاله علاوة عن تعديات بالبناء على أراضى زراعية ومبانى بدون ترخيص بنطاق الوحدة المحليه بكفر أيوب بمساحة إجماليه 2610 متر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بشن حملة إزالة مكبرة بالتنسيق مع مركز الشرطة، فتم تنفيذ 24 قرار إزالة للتعديات الواقعة على الأراضى الزراعية بمساحة 5462 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى أسيوط أكد المحافظ اللواء عصام سعد ،على ضرورة المتابعة اليومية والدورية لكافة القطاعات الخدمية على مستوى مراكز المحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورصد أى مخالفة قد تحدث وإزالتها على الفور طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك لافتاً إلى استمرار حملات الإزالة بالقرى والنجوع والمراكز والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن موجهاً رؤساء المراكز والأحياء بالتعامل الحاسم مع البناء العشوائى والمخالف وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والوقوف والتصدى أمام المتعدين والمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون فضلاً عن متابعة سير العمل فى المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ 26 حالة إزالة مخالفات بناء والعقارات المخالفة لا يجوز فيها التصالح وتعديات على أراضى أملاك دولة وأخرى زراعية صادر لها قرارات إزالة بقرى مركز صدفا خلال حملة مكبرة برئاسة المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا وعدد من نوابه ومساعديه ورؤساء الوحدات المحلية والقروية الموجود بها المخالفة ومسئولى أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن وباستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا وذلك ضمن حملات المحافظة المستمرة للتصدى بكل قوة وحسم للبناء العشوائى حيث استهدفت إزالة بعض مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

كان محافظ أسيوط قد عقد اجتماعاً موسعاً بمشاركة اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط للتشديد على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء ضمن الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ومديرية الامن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة وإزالتها فورًا وتحرير محاضر "جنح طوارئ" وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون مناشدًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق تقديم طلب التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.