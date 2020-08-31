إحالة 16 من العاملين بالوحدة الصحية بشنراق فى الغربية للتحقيق .. صور

أحال اللواء أشرف بدران رئيس مدينة السنطة بمحافظة الغربية ، اليوم 16 من أطباء وإداريين بالوحدة الصحية بقرية شنراق للتحقيق ، بسبب عدم الانضباط الوظيفى وترك العمل قبل المواعيد الرسمية.
كانت لجنة من الوحدة المحلية بقرية الجميزة برئاسة المحاسب وائل عايشة مساعد رئيس الوحدة توجهت فى جولة مفاجئة لزيارة قرية شنراق ، تفقدت خلالها الوحدة الصحية للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة ، إلا أنه فوجئ بغياب 16 من العاملين منهم 8 أطباء طبيبا و 8 إداريين ، تم عمل مذكرة بالواقعة ورفعها لرئيس المدينة الذى اتخذ قراراة السابق بإحالتهم للتحقيق.
مركز الرعاية بشنراق
اللجنة تراجع كشوف الحضور والانصارف
اللجنة تراجع كشوف الحضور والانصارف
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