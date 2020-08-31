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إحالة 16 من العاملين بالوحدة الصحية بشنراق فى الغربية للتحقيق .. صور

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:21 م
إحالة 16 من العاملين بالوحدة الصحية بشنراق فى الغربية للتحقيق .. صور اللجنة تراجع كشوف الحضور والانصارف
الغربية - محمد طارق

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أحال اللواء أشرف بدران رئيس مدينة السنطة بمحافظة الغربية ، اليوم 16 من أطباء وإداريين بالوحدة الصحية بقرية شنراق للتحقيق ، بسبب عدم الانضباط الوظيفى وترك العمل قبل المواعيد الرسمية.

كانت لجنة من الوحدة المحلية بقرية الجميزة برئاسة المحاسب وائل عايشة مساعد رئيس الوحدة توجهت فى جولة مفاجئة لزيارة قرية شنراق ، تفقدت خلالها الوحدة الصحية للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة ، إلا أنه فوجئ بغياب 16 من العاملين منهم 8 أطباء طبيبا و 8 إداريين ، تم عمل مذكرة بالواقعة ورفعها لرئيس المدينة الذى اتخذ قراراة السابق بإحالتهم للتحقيق.

 

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مركز الرعاية بشنراق

 

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اللجنة تراجع كشوف الحضور والانصارف 

 

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اللجنة تراجع كشوف الحضور والانصارف 

 


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