إحالة 16 من العاملين بالوحدة الصحية بشنراق فى الغربية للتحقيق .. صور

الغربية - محمد طارق

أحال اللواء أشرف بدران رئيس مدينة السنطة بمحافظة الغربية ، اليوم 16 من أطباء وإداريين بالوحدة الصحية بقرية شنراق للتحقيق ، بسبب عدم الانضباط الوظيفى وترك العمل قبل المواعيد الرسمية.

كانت لجنة من الوحدة المحلية بقرية الجميزة برئاسة المحاسب وائل عايشة مساعد رئيس الوحدة توجهت فى جولة مفاجئة لزيارة قرية شنراق ، تفقدت خلالها الوحدة الصحية للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة ، إلا أنه فوجئ بغياب 16 من العاملين منهم 8 أطباء طبيبا و 8 إداريين ، تم عمل مذكرة بالواقعة ورفعها لرئيس المدينة الذى اتخذ قراراة السابق بإحالتهم للتحقيق.

مركز الرعاية بشنراق

اللجنة تراجع كشوف الحضور والانصارف

اللجنة تراجع كشوف الحضور والانصارف