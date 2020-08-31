اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أين تذهب إيرادات التصالح فى مخالفات البناء؟.. إنفو جراف

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:36 م
أين تذهب إيرادات التصالح فى مخالفات البناء؟.. إنفو جراف إنفو آلية توزيع إيرادات التصالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، على آلية توزيع إيرادات التصالح، بنسب مختلفة، وجرى تخصيص النصيب الأكبر من الإيرادات لصالح مشروعات البنية التحتية، والصرف الصحى، وبهذا سيتم توجيه هذه النسبة للمشروعات مما يعود بالنفع على المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيعاد توجيه الجزء الأكبر من مقابل التصالح لصالح واحدة من أبرز الملفات، وهو الصرف الصحى الذى يعد من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام تحت القبة وعلى صعيد الجمهورية بلا استثناء.

وفى هذا الإنفو جراف، يرصد "اليوم السابع" لجمهور القراء، الإجابة على سؤال أين تذهب إيرادات التصالح فى مخالفات البناء؟

344694e2-363b-4a64-885a-5ca808d61595

ـ تؤول جميع المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة

ـ يخصص جزء لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة بالنسب الآتية:

نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية

نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.

نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان.

 

 


مخالفات البناء

قانون التصالح

إيرادات التصالح

إيرادات قانون التصالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قانون التصالح يكتب شهادة ميلاد جديد للعقارات المخالفة .. رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال مخالفات البناء: يعطى للعقار قيمة مضافة ..مطورون: يزيد نسبة التمويل العقارى ..ويحافظ على أرواح المواطنين

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:49 م

قانون التصالح مع المخالفات شهادة ميلاد جديد للعقارات المخالفة.. جهاز التفتيش على أعمال مخالفات البناء: يعطى للعقار قيمة مضافة.. مطورون: يساهم فى زيادة التمويل.. ويحافظ على الأرواح بالتأكد من السلامة الإنشائية

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:11 م

إسكان البرلمان: قانون التصالح يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:00 ص

ماذا لو تم إلغاء قانون التصالح في مخالفات البناء؟ العشوائية تسود.. فقدان مصر لأكثر من نصف رقعتها الزراعية.. وخبير بالمحليات لـ"تلفزيون اليوم السابع": من يغضب من إزالة التعديات لا يريد الأصلح للمواطن العادى

السبت، 29 أغسطس 2020 10:41 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة