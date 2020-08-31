كييف (أ ش أ)

سجلت أوكرانيا ألفين و141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 121 ألفا و215 إصابة، وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا -وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الإثنين- بأن البلاد سجلت 30 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى ألفين و557 شخصًا.