وأضافت البيانات أن هناك 380 حالة تماثلت الشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت الشفاء 56 ألفا و734 حالة.
وتم تأكيد العدد الأكبر من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد أمس في مدينة كييف (277) ومنطقة خاركيف (187) ومنطقة لفيف (154) ومنطقة أوديسا (189).