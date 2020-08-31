أوقاف الأقصر يعقد إجتماع لمناقشة الخطط الدعوية والإجراءات الإحترازية بالمساجد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بناءاً على تعليمات الوزارة تقرر أن يتم عقد إجتماع موسع مع قيادات الدعوه بالمديرية ورؤساء أقسام المساجد الحكومية والأهلية بالمديرية، يوم غداً الثلاثاء، لمناقشة خطط الموضوعات الدعوية وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه سيتم خلال الإجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الدعوية، ومن بينها الإلتزام بإستمراراً العمل بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، وغيرها من الموضوعات الدعويه بالمديرية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تم عقد إجتماع الأسبوع الماضى بناءاً على تعليمات الوزارة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الدعوة بالمديرية ومديرى الإدارات التابعة للمديرية، لمناقشة تجهيزات 1243 مسجدًا لفتحها في صلاة الجمعة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الدعوية ومن بينها آخر استعدادات المديرية لافتتاح المساجد لأداء صلاة الجمعة، والتى بلغ عددها 1243 مسجداً، وهو ما تم بنجاح كبير فى صلاة الجمعة الماضية وذلك طبقًا للتعليمات الوزارية، وكذلك الالتزام باستمرارًا العمل بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتنويه بمواصلة حملة تعقيم المساجد وذلك حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها.

وفى نفس السياق لايزال العمل على قدم وساق فى الحملة الخاصة بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، وذلك فى كل فى النطاق الجغرافى لكل إدارة مع المتابعة الشخصية لكافة مديرى الإدارات لهذا الأمر، والمتابعة المستمرة مع إدارة الدعوة.