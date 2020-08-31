أهالي أبوحماد يودعون المجند محمد مختار شهيد الواجب الوطني

ودعت عزبة مصطفي السعيد التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية، جثمان الشهيد مجند محمد مختار الجلودي، والذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني بسيناء، وذلك في جنازة مهيبة حضرها آلاف الأهالي.

من جانبه أعرب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، عن بالغ حزنه وتعازيه ومواساته، لأسرة الشهيد ضحية الواجب الوطني، ‏مؤكداً أن دماء الشهداء من أبناء الوطن، لن تضيع هباءً، وأن تلك الحوادث الإرهابية لن تزيد ‏المصريين إلا إصراراً وعزيمة على ملاحقة الإرهاب واستئصاله من جذوره؛ لاستعادة الأمن والإستقرار وبناء مصر الجديدة، التي نحلم بها.‏

وقال الدكتور حلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبوحماد: هذا الإرهاب الغاشم لن ينال من قوتنا ولا من عزيمتنا ولن يثنينا عن أداء واجبنا الوطني، وأن قواتنا المسلحة تقف بالمرصاد، ولن تتوقف عن مطاردتهم حتي تستأصل هؤلاء الخونة الارهابيين.