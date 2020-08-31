أمن المنافذ يضبط 3 قضايا بقيمة 170 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها )بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل– مواتير لرفع المياه – أحذية – جوارب ) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (170ألف جنيه.

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية واحدة ضبط خلالها )151 ألف ريال سعودى، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (32) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب المخدرات: ضبط قضية واحدة بمضبوطات )عدد 100 قرص مخدر ، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1208) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (130) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.