اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:57 ص
ألمانيا تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا كورونا فى ألمانيا - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 610 حالات ليصل إجمالي الإصابات إلى 242381 .

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات ليصل إجمالي الوفيات إلى 9298.

 

 


ألمانيا

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى ألمانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة