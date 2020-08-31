أكثر من 20 دولة تقدمت بطلب للحصول على اللقاح الروسى ضد كورونا

إبراهيم سعيد

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، المسئول عن تمويل لقاح "سبوتنيك 5"، إن اللقاح الروسي من الأخبار السارة لروسيا ولمصر وللعالم، مؤكدًا أنه الحل الممتاز والمجرب وفقًا للتجارب لفيروس كورونا. وأضاف "دميترييف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية TeN"، أن الدول التي تنتقد روسيا هم أكثر من يهتمون للحصول على اللقاح.



وأشار إلى أن هناك طلبات من أكثر من 20 دولة بالعالم للحصول على لقاح، للحصول على مليار جرعة منه، وأن أكثر طلبات الحصول على لقاح كورونا قادمة من دولة عربية، متابعًا: "نحن في ظل جائحة ويجب أن نصل إلى حلول آمنة حتى لا يموت عدد كبير من البشر".



ومن جانب آخر، توقع الدكتور عزيز الخضور، أخصائى تشخيص مخبرى بروسيا، أن تكون الموجة الثانية من فيروس كورونا الموجة الأخيرة، وقد تستمر لمدة 6 أشهر، مضيفا، أن اللقاح الروسى لكورونا، هو معدل جينى تم استخدامه لحاملين لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن اللقاح الروسى الذى أعلن عنه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيدخل الشهر القادم فى المرحلة الثالثة من الاختبارات.



وأضاف الخضور، أن اللقاح الروسى بعد الانتهاء من التجارب سيتم إعطاؤه للأطباء وكبار السن من المرضى وسيصدر فى الشهر الثانى من 2021.